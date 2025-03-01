شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة 2.. أكرم حسني يواجه أشباح الطائرة ويحاول كشف اللغز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الأولى من مسلسل الكابتن بهروب حسام عز الدين (أكرم حسني) من المستشفى، معتقدًا أنه أفلت ممن يطاردونه، لكنه يتفاجأ أثناء وجوده في الميكروباص بظهور أرواح ركاب الطائرة الذين لقوا مصرعهم في حادث التحطم، ويتحدثون معه، بينما لا يراهم أحد، ما يدفع سائق الميكروباص للظن بأنه فقد عقله.

يلجأ حسام إلى إمام مسجد ويبلغه بما يراه، فينصحه بقراءة دعاء معين ضد السحر، لكنه يفاجأ بأن الأرواح لا تزال حوله، ما يزيد من ارتباكه.

وعند عودته إلى منزله، يجدهم بانتظاره، وبينما يجلس على السلم متوترًا، يشعرون بالشفقة نحوه ويقررون مصارحته بحقيقتهم، ويؤكدون له أنهم ركاب الطائرة المنكوبة، ويخبرونه أن حياته لن تعود طبيعية إلا إذا نفذ طلباتهم.

يحاول حسام إخبار خطيبته "سما" (آية سماحة) وصديقه "كريم" (أحمد عبد الوهاب) بالحقيقة، لكنهما يسخران منه، ويعتقدان أن الحادثة أثرت على حالته النفسية.

يحاول إقناعهما بأن الأرواح فتحت له باب المنزل رغم أنه لم يكن يحمل المفتاح، لكنهما لا يصدقان ذلك.

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.





الحلقة الثانية من مسلسل الكابتن



الحلقة الثانية من الكابتن

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