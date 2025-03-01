شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 2.. محمود حميدة يستنجد بـ ولعة ومفتاح لسرقة هاتف به دليل ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 2، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، اتصال "ماجد" محمود حميدة بـ "مفتاح" طه دسوقي وطلب منه أن يذهب إلى رئيس تحرير الذى تعمل لديه "تهانى" مريم الجندي، وإحضار الموبايل الخاص به بعدما علم إنها أرسلت له صور الأطفال الذين يستغلهم فى المخدرات.

وكان "ولعة" أحمد مالك عاتب "مفتاح" طه دسوقي بسبب عدم إخباره بأن المال سيكون لصديقته "سعاد" جلا هشام، ولكنهم تصافوا وظهر حب الإخوة بينهما، وانتقل المشهد إلى دنيا ماهر التى اكتشفت محاولة انتحار "عبيد" مينا أبو الدهب، بعد قطع شرايينه، وأبلغت "ماجد" محمود حميدة صاحب دار الأيتام واصطحبه للمستشفى.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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