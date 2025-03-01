أحمد العوضي ضيف أولى حلقات رامز ايلون مصر.. هل أعلن عن زواجه بعد رمضان؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 08:58 مساءً - تم مساء اليوم عرض أولى حلقات برنامج "رامز إيلون مصر"، واستضاف الفنان رامز جلال الفنان أحمد العوضي، خلال الحلقة التي نفّذ بها أول مقالب برنامجه 2025.
وكان الفنان رامز جلال قد اشتُهر لدى الجمهور العربي كلّ عام بتقديم برنامج مقالب، والذي جاء هذا العام بعنوان: "رامز إيلون مصر"، والذي تقوم فكرته على إيهام الضيف بالمشاركة في حلقة من برنامج لاكتشاف المواهب العلمية، وتأتي لجنة تحكيم هذا البرنامج المزيّف مكوّنة من: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب الكرة السعودي محمد نور، فيما يتم إيهام الضيف بأنه الحكم الثالث في المسابقة. وقد ظهر الفنان أحمد العوضي بالحلقة الأولى من البرنامج وهو مستلقٍ على السرير الشهير بالمستشفيات ومُقيد بإحكام؛ حتى يظهر روبوت على شكل كلب، والذي يختبر أحمد العوضي في مسابقة معلومات، وحينما يخطئ في الإجابة تتم كهربته؛ مما أثار انفعال الفنان أحمد العوضي على الروبوت وهاجمه بتوجيه الحديث إليه بعنف. وفيما بعد، خلال أحداث الحلقة، يكشف الروبوت عن شخصيته ليكون الفنان رامز جلال.
يمكنك قراءة.. رمضان 2025.. نوال الزغبي ومحمد نور يشاركان رامز جلال في برنامج رامز إيلون مصر
يُذكر أنه خلال الأيام الماضية، كان قد تم طرح الإعلان النهائي لبرنامج "رامز إيلون مصر"، وكان الجمهور ورواد السوشيال ميديا قد تفاعلوا مع الإعلان التشويقي الأول لبرنامج "رامز إيلون مصر"، والذي يقدّمه الفنان رامز جلال، وذلك بعدما قام المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- بنشره عبْر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك".
وظهر في البرومو التشويقي الأول لبرنامج "رامز إيلون مصر" عددٌ من ضحايا البرنامج، مثل: فيفي عبده، أحمد العوضي، حسام حبيب. ومن نجوم الكرة: إمام عاشور، حسام حسن مدرب منتخب مصر، نبيل عماد دونجا، ناصر منسي، حسام عبدالمجيد، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي وآخرون.
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فكرة مقلب "رامز إيلون مصر" في رمضان 2025
وكان الفنان رامز جلال قد اشتُهر لدى الجمهور العربي كلّ عام بتقديم برنامج مقالب، والذي جاء هذا العام بعنوان: "رامز إيلون مصر"، والذي تقوم فكرته على إيهام الضيف بالمشاركة في حلقة من برنامج لاكتشاف المواهب العلمية، وتأتي لجنة تحكيم هذا البرنامج المزيّف مكوّنة من: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب الكرة السعودي محمد نور، فيما يتم إيهام الضيف بأنه الحكم الثالث في المسابقة.
يمكنك قراءة.. رمضان 2025.. نوال الزغبي ومحمد نور يشاركان رامز جلال في برنامج رامز إيلون مصر
رامز جلال يوجّه السؤال لـ أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيزكما سخِر الفنان رامز جلال من الفنان أحمد العوضي خلال تقديمه له بالحلقة؛ قائلاً إنه تزوّج من فنانة شهيرة ليضمن النجاح. وبنهاية الحلقة سأله عن مشاعر حبه تجاه الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ ليرفض الفنان أحمد العوضي الإجابة، كما أوضح خلال الحلقة أنه ينوي الزواج عقب انتهاء شهر رمضان.
يُذكر أنه خلال الأيام الماضية، كان قد تم طرح الإعلان النهائي لبرنامج "رامز إيلون مصر"، وكان الجمهور ورواد السوشيال ميديا قد تفاعلوا مع الإعلان التشويقي الأول لبرنامج "رامز إيلون مصر"، والذي يقدّمه الفنان رامز جلال، وذلك بعدما قام المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- بنشره عبْر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك".
وظهر في البرومو التشويقي الأول لبرنامج "رامز إيلون مصر" عددٌ من ضحايا البرنامج، مثل: فيفي عبده، أحمد العوضي، حسام حبيب. ومن نجوم الكرة: إمام عاشور، حسام حسن مدرب منتخب مصر، نبيل عماد دونجا، ناصر منسي، حسام عبدالمجيد، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي وآخرون.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».