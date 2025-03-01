أحمد العوضي ضيف أولى حلقات رامز ايلون مصر.. هل أعلن عن زواجه بعد رمضان؟

فكرة مقلب "رامز إيلون مصر" في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 08:58 مساءً - تم مساء اليوم عرض أولى حلقات برنامج، واستضاف الفنان رامز جلال الفنانخلال الحلقة التي نفّذ بها أول مقالب برنامجه 2025.

وكان الفنان رامز جلال قد اشتُهر لدى الجمهور العربي كلّ عام بتقديم برنامج مقالب، والذي جاء هذا العام بعنوان: "رامز إيلون مصر"، والذي تقوم فكرته على إيهام الضيف بالمشاركة في حلقة من برنامج لاكتشاف المواهب العلمية، وتأتي لجنة تحكيم هذا البرنامج المزيّف مكوّنة من: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب الكرة السعودي محمد نور، فيما يتم إيهام الضيف بأنه الحكم الثالث في المسابقة.



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