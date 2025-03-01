باسم سمرة يعلن عن موعد ومكان عزاء والدته.. إليكم التفاصيل

موعد ومكان العزاء

رحيل والدة باسم سمرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 08:58 مساءً - أعلن الفنانمنذ قليل عن موعد ومكان عزاء والدته، التي وافتها المنية اليوم السبت 1 مارس، وذلك من خلال منشور رسمي له عبْر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك".وحدد باسم سمرة موعد ومكان تلقي العزاء، وذلك عبْر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"؛ حيث يقوم باستقبال العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء الغد الأحد 2 مارس. وجاء منشوره كالتالي: "عزاء المغفور لها بإذن الله، أمي غداً الأحد في مسجد الشرطة الشيخ زايد قاعة الرزاق بعد صلاة العشاء. شكر الله سعيكم جميعاً، وتقبّل الله دعاءكم ولا أراكم مكروهاً فيمن تحبون".

وكان الفنان باسم سمرة قد أعلن خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة والدته، وذلك من خلال منشور رسمي له عبْر حسابه الشخصي بالـ"فيسبوك"؛ قائلاً: "تُوفّيت إلى رحمة الله أمي. أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمّدها برحمتك الواسعة التي وسعت كلّ شيء خلقته. اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء".

هذا وقد حرص أصدقاء ومحبو باسم سمرة من داخل وخارج الوسط الفني، على تقديم واجب العزاء، وقام العديد منهم بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

للمزيد: باسم سمرة يعلن عن وفاة والدته في أول أيام رمضان

باسم سمرة في رمضان 2025

يُشار إلى أن باسم سمرة ينشغل حالياً باستكمال تصوير مشاهده في مسلسل "العتاولة 2"، الذي يخوض به الماراثون الدرامي الرمضاني، بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم: أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، وغيرهم الكثيرون من النجوم الشباب.

"العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.

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