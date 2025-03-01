إستنكار واسع بعد الإعلان عن مسلسل "قيصر" .. وإتهامات بالتجارة في المعاناة

ميرنا وليد - بيروت - في الساعات الأخيرة، تصدر خبر إنتاج مسلسل مستوحى من قصة "قيصر"، الضابط فريد المذهان الذي انشق عن النظام السوري وتهرب بآلاف الصور التي توثق مذبحة المعتقلين تحت التعذيب، مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.



وقد قوبل الإعلان عن المشروع الدرامي بإنتقادات حادة من قبل عدد كبير من السوريين، حيث اعتبروا أن المسلسل يستغل معاناة الضحايا وعائلاتهم بهدف جني الأرباح. كما انتقد البعض اختيار ممثلين معروفين بمواقفهم المؤيدة للنظام السوري السابق، مثل غسان مسعود، ما أثار مزيدًا من الجدل.

كذلك، أثار المسلسل الذي يروج له تحت اسم "درب الألم"، والذي يشارك في بطولته غسان مسعود، رامي أحمر، ودانا مارديني، تنديدًا واسعًا على مواقع التواصل. وانتقد البعض سرعة تنفيذ العمل الفني، معتبرين أنه يفتقر إلى الجودة الفنية المطلوبة.

في تطور آخر، دخل "قيصر" نفسه على الخط، حيث أعلن في بيان رسمي عبر حسابه أنه لم يوافق على تحويل قصته إلى عمل درامي، على إثر ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية للدراما في سوريا عن توقف تصوير المسلسل بشكل مؤقت، بعد انطلاقه بأيام قليلة.

الجدير بالذكر أن فريد المذهان، الذي اشتهر باسم "قيصر"، كشف عن هويته الشهر الماضي بعد تسريب 55 ألف صورة توثق انتهاكات النظام السوري بحق المعتقلين بين عامي 2011 و2013. وقد أدى هذا الكشف إلى إصدار قانون أميركي يحمل اسمه، والذي فرض عقوبات على النظام السوري بناءً على تلك الوثائق والصور.