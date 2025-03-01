ميرنا وليد - بيروت - أهدى صناع مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز العمل إلى أرواح المنتجين الراحلين حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كمال، وتامر فتحي الذين توفوا في حادث سيارة شهر آب الماضي 2024، المسلسل يسلط الضوء على حياة "ليل" التي تكتشف خيانة زوجها، و تخوض قصة حب جديدة مع "فارس"، مما يدخلها في صراعات و أسرار عائلية تكشف عن مفاجآت تقلب حياتها.
من نحية أخرى أطلت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على متابعيها من كواليس تصوير مسلسلها "وتقابل حبيب" الذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2025، و خطفت الأنظار بفستان باللون الذهبي الرائع من دون أكمام ذات تصميم خيالي، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق عمل "وتقابل حبيب" يقدم تحية لروح المنتجين الراحلين في بداية تتر المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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