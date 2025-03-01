أحمد العوضي يقع ضحية رامز جلال .. وهكذا علقت ياسمين عبد العزيز بسخرية - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - افتتح الممثل ومقدم برامج المقالب رامز جلال موسم رمضان 2025 بحلقة مثيرة من برنامجه "رامز إيلون مصر"، حيث وقع الممثل المصري أحمد العوضي ضحية المقلب الأول، حيث تم وضع العوضي على سرير متحرك يثير الذعر، ما دفعه للصراخ والتهديد.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم رامز روبوتًا على شكل كلب لإضافة المزيد من الإثارة .

في الوقت نفسه أثارت طليقته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز الجدل بعد أن نشرت صورة ساخرة قديمة لباسم يوسف وهو يأكل البوشار، أثناء الحلقة، الأمر الذي جعل المتابعون يعلقون تعليقات ساخرة على الموضوع واصفين إياها أنها شامتة .