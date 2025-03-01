أحمد السقا ويسري نصرالله في جنازة والدة باسم سمرة

ميرنا وليد - بيروت - توفيت والدة الممثل المصري باسم سمرة، و قد أعلن عن وفاتها عبر حسابه ، داعيًا لها بالرحمة و المغفرة، وقد حضر جنازتها العديد من زملائه الفنانين مثل أحمد السقا و يسري نصر الله، و كانت والدة الممثل باسم سمرة قد تعرضت لوعكة صحية أدخلتها المستشفى مؤخراً.
وقد بدأ العديد من المتابعين بتوجيه رسائل التعازي لـ باسم سمرة، راجين من الله ان يسكن الراحلة في فسيح جناته.
من ناحية أخرى، كشف سمرة عن إصابته أثناء تصوير مسلسل "العتاولة" و التي نتج عنها جرح في يده استدعى 10 غرز.
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