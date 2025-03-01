شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل وتقابل حبيب يهدون المسلسل لروح المنتجين الأربعة الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

أهدى القائمون على مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، العمل إلى روح المنتجين الأربعة الراحلين حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، تامر فتحى الذين لقوا مصرعهم في حادث سيارة في أغسطس الماضى، حيث تم كتابة الإهداء في بداية تتر المسلسل.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يوميًا على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً و الإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول ليل (ياسمين عبد العزيز) سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها يوسف (خالد سليم) لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائك مع فارس (كريم فهمي)، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

قدمت ياسمين عبد العزيز آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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