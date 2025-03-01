شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة 2.. مواعيد عرض الحلقة الثانية والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الثانية من مسلسل الكابتن للنجم أكرم حسنى مساء اليوم السبت على قناة DMC الساعة 9.45 مساء ويعاد الساعة 3.45 مساء والساعة 8 صباحا، كما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما الساعة 12 منتصف الليل ويعاد الساعة 11.15 صباحاً والساعة 7.30 مساء هذا بالإضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it.

مسلسل الكابتن الحلقة الأولى شهدت دخول كابتن حسام (أكرم حسنى) في غيبوبة طويلة بعدما تعرض إلى حادث بالطائرة التي يقودها، والذى تسبب في وفاة جميع ركاب الطائرة، ماعدا كابتن حسام الذى اكتسب بسبب الحادث قدرات غير عادية، تجعل من حوله يتهمه بالجنون، بعدما استيقظ من الغيبوبة، يكتشف أنه يتواصل مع أرواح ركاب الطائرة التي سقط بها في البحر.

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

يكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025