شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: النجاح بالنسبة لي ليس مجرد أجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إياد نصار إن النجاح بالنسبة له ليس مجرد أجر، فهو يهتم بأدواره ويمكن أن يتنازل عن جزء كبير من أجره من أجل دور هو يريده فهو يعشق التمثيل.

وقال إياد نصار خلال لقائه ببرنامج حبر سرى والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس وسي بي سي. إنه يحب التمثيل منذ الصغر فقد كان يرى الفنانين القدامى الأيقونات مثل نور الشريف ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي وعبير عيسى من الأردن وربيع شهاب فهم من خلقوا له الحلم ولهم الفضل في صناعته كممثل.

وحول فكرة الحديث على طريقة تمثيل القدامى قال إياد إنه ضد مصادرة رأي أي شخص ولكن في بعض الأحيان الفنان لا يقصد التجريح، فيمكن أن يخونهم التعبير ويحدث اجتزاء للفكرة فالسينما العالمية بعد مرحلة السينما الصامتة كان الممثلين لا يزالون متأثرين بالمسرح فهي مدرسة وتطورت.

وأضاف أن طريقة تأثرهم بالمسرح وتمثيلهم بهذا الشكل لا يعني عدم صدقهم، على العكس فهو يتمنى أن يكون لديه لمعة العين التي يراها في الممثلين القدامى لأنهم كانوا يعشقون المهنة فلابد أن نحترمهم.

وحول فكرة الموضة في اللبس والشكل فهو لعب من قبل دور رجل يرتدي حلق قال إياد إنه لا يستطيع فعل هذا في الحقيقة، فهو لا يحاكم أحد ولكنه غير مقتنع بهذه الموضة أو يحبها.