شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: وحشتني كوميديا محمد هنيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للفنان محمد هنيدي طريقة مميزة وأسلوب خاص في الكوميديا، وهناك خيط رفيع جدًا ما بين الكوميديا الحقيقية التى ترسم البسمة على وجهك بصدق وتمنحك البهجة وبين الاستظراف أو بلغة الشباب ما يسمى بالـ"قلش"، والفنان الكوميدي محمد هنيدي يعتمد على النوع الأول وهو الموقف الكوميدي والمفارقات التي تقابله في أحداث العمل الذي يقوم ببطولته، وأنا شخصيا وحشتني جدا كوميديا محمد هنيدي التي صاحبت جيلنا في أفلامه "إسماعيلية رايح جاي" و"صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" وغيرها من الأعمال، وأتذكر أيضًا مسلسل "وأنت عامل إيه" الذي شاركه فيه كثير من النجوم وقتها ومنهم: صلاح عبد الله، علاء ولي الدين، علاء مرسي وآخرين.

وكشفت الحلقة الأولي من مسلسل شهادة معاملة أطفال عن ملامح الشخصية التي يقدمها الفنان محمد هنيدي وهي لمحامي يدعي "عبد الستار الكف" وهو محامي عقر يستخدم ألاعيب وطرق غير وحيل المحامين الذين يطلق عليهم بمصطلح العصر الحالي "المحامين الشمال"، كناية عن دهائهم وحيلهم في خروج المتهمين بثغرات قانونية برغم علمهم بإدانتهم.

محمد هنيدي قدم الشخصية بأداء ما بين الكوميديا التي صنعها له الموقف ولكنه أظهر جشع وطمع المحامي وتخليه عن إنسانيته في كل معاملاته المهنية وحتي الشخصية، فالحلقة الأولي رسمت ملامح الشخصية وانتهت بتعرضه لحادث مروع، وستكشف الحلقات المقبلة عن مصيره بعد هذه الحادثة.

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مسلسل شهادة معاملة أطفال



محمد هنيدي



هنيدي



مسلسل شهادة معاملة أطفال

محمد هنيدي



مسلسل شهادة معاملة أطفال لمحمد هنيدي

ويقدم محمد هنيدي من خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال شخصية المحامي عبد الستار الكف، وهي من الشخصيات الجديدة التي يقدمها هنيدي للدراما بعد سلسلة من الأعمال والشخصيات الناجحة التي جسدها على مدار تاريخه الفني، وخلال الأحداث يتعرض عبد الستار إلى حادث ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة 20 عاما، وبعد إفاقته يجد عالما مغايرا تماما لما عاشه، ليعيد من جديد اكتشاف كل شيء حوله، ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية والتشويقية.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا كل من: محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.

يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال على قناة CBC الساعة 6 ونصف مساء، والإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا، أما على قناة CBC دراما يعرض 7 ونصف مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة الثانية 12 ظهراً والإعادة الثالثة 4 وربع مساء.

ويعرض على DMC في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 10 ونصف صباحا، أما على DMC دراما يعرض الساعة 1 ونصف صباحا، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 2 ونصف مساء.