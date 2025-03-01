شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط طائرة أكرم حسني بمسلسل الكابتن.. اعرف أشهر الحوادث على الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث مسلسل الكابتن، سقوط طائرة الفنان أكرم حسني والتي كان يقودها ما تسبب في مصرع ركاب الطائرة ودخوله في غيبوبة لمدة شهر، وتعتبر حوادث سقوط الطائرات من أشهر الحوادث التي تم التعبير عنها في كثير من الأعمال الفنية، منها فيلم الطائرة المفقودة عام 1984 من إخراج وتأليف أحمد النحاس، وببطولة محمود ياسين، وسهير رمزى، ومحيى إسماعيل ورجاء يوسف، وشعبان حسين، حيث تسقط الطائرة فى الصحراء الغربية فى منطقة رمال متحركة تغوص تحتها تضم الطائرة نماذج كثيرة من البشر منهم الكابتن برهان غير المستقر فى حياته العائلية الذى تربطه قصة حب مع المضيفة ليلى.

أيضًا فيلم البداية عام 1986 من إخراج صلاح أبو سيف، وبطولة أحمد زكى، يسرا، جميل راتب، صفية العمرى، ويعد واحداً من أهم أفلام المخرج الراحل الكبير "صلاح أبو سيف" والكاتب الساخر " لينين الرملى"، وتدور أحداثه فى إطار ساخر حول سقوط طائرة فى إحدى المناطق الصحراوية نتيجة عطل بالمحركات.

أما على مستوى الأعمال الأجنبية، فهناك العديد من الأفلام الشهيرة منها Cast Away من إخراج روبرت زيميكس، وبطولة توم هانكس، Flight من إخراج روبرت زيمكس، وبطولة دينزل واشنطن وفيلم sully من بطولة توم هانكس، آرون إيكهارت.

مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

ويشارك فى بطولته أيضا كل من: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالى، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى.

ويكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

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