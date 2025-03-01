شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار ضيف الحلقة الأولى لبرنامج حبر سري مع أسما إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النجم إياد نصار، ضيف الحلقة الأولى لبرنامج حبر سرى والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس وسي بي سي.

وشهد البرومو لقطات مشوّقة من الحلقات الجديدة، حيث تُجري أسما إبراهيم لقاءات حصرية مع ضيوفها، للكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل التي تُذاع لأول مرة.

ويستضيف البرنامج هذا الموسم نخبة من نجوم الفن والرياضة والغناء، من بينهم طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وصابرين، حيث يفتح البرنامج ملفات شائكة وكواليس لم تُكشف من قبل، مما يجعل المشاهدين في انتظار موسم حافل بالمفاجآت والتصريحات الجريئة.

ويشارك اياد نصار فى مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

ويجمع المسلسل إياد نصار، وريهام عبد الغفور، مجدداً في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.