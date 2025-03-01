شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 1.. كيف تتصرف مي عز الدين مع دياب بعد طلاقهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 1 بطولة النجمين آسر ياسين ومي عز الدين، والذي ينافس ضمن سباق دراما رمضان 2025، وتشهد الحلقة كما أظهر البرومو التشويقي محاولة ميار (مي عز الدين) الابتعاد عن سعد (دياب)، خاصة بعد تطليقه لها 3 مرات، دون فهم سعد ذلك.

ومن المتوقع أن يكشف مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 1 كيفية تصرف ميار مع سعد، وكيفية إقناعه أنه لا يجوز أن تعود له مجددا بعد تطليقها للمرة الثالثة، وهل يتقبل سعد هذا الحديث أم لا، إلى جانب محاولة آسر ياسين البحث عن عروسة تناسبه، خاصة مع تواجد والدته التي تصعب عليه الأمر، ولا يعجبها اختياراته.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل قلبي ومفتاحه

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا خلال النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

يشارك في بطولة المسلسل بجانب آسر ياسين ومي عز الدين، كل من: أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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