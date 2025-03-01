شكرا لقرائتكم خبر عن السقا ويسري نصر الله وحمزة العيلى يؤدون صلاة الجنازة على والدة باسم سمرة والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم أحمد السقا والمخرج يسري نصر الله والفنان حمزة العيلي والفنانة زينب العبد على حضور صلاة جنازة والدة الفنان باسم سمرة، بمسجد الصباح بمنطقة الهرم، كما حرص الفنان محمد لطفي والفنان محسن منصور على الحضور كذلك.

وكان قد أعلن الفنان باسم سمرة وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر.

وكتب باسم سمرة: "توفيت إلى رحمة الله أمي أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء".

‎وكانت والدة الفنان باسم سمرة تعرضت لوعكة صحية مؤخرا، دخلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسب تصريحات سابقة لباسم سمرة.

‎وكشف مؤخرا الفنان باسم سمرة تطورات حالته الصحية بعد إصابته فى يده خلال تصوير مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل العتاولة، مشيرا إلى أن الإصابة نتج عنها جرح فى يده تسبب فى 10 غرز.



‎وكتب باسم سمرة عبر حسابه على "فيس بوك": "الحمد لله على قضاء الله وقدره إصابة بسيطة أثناء تصوير مسلسل العتاولة جرح فى إيدى تسبب فى 10 غرز ده للتوضيح للجمهور العزيز القلقان الحمد لله بخير وجت بسيطة، شكرا لكل حد سأل واطمن عليا".