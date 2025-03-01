شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر الشرنوبى زوجة مصطفى شعبان الصعيدية في مسلسل حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة هاجر الشرنوبى في بطولة مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان والذي ينطلق عرض أولى حلقاته اليوم السبت على قناتى cbc والحياة، حيث تجسد هاجر الشرنوبى شخصية صفا زوجة مصطفى شعبان الصعيدية وهى حب عمره منذ الطفولة وابنة كبير المطاريد وحارس مغارته.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، يارا قاسم، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

تدور قصة مسلسل "حكيم باشا" عن مشكلات عائلية تحدث في بيت الباشا، فبعد سنوات من التجارة في آثار الأجداد يجد الأبناء أمام صراع على الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها، حكيم باشا الذي يواجه عائلته وخصومة في تجارة الآثار لحماية ابنه الوحيد الذي أنجبه متأخرًا ليحترق مستقبل جميع من عاشوا على بيع تاريخ الأجداد وكأنها لعنة إصابة عائلة الباشا.

يذكر أن هاجر الشرنوبى شاركت فى رمضان الماضى خلال مسلسل رحيل من 15 حلقة للنجمة ياسمين صبرى، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبد السلام.

أما مصطفى شعبان فقدم في رمضان الماضى مسلسل "المعلم"، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادي، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.