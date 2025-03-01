حنان مطاوع.. نجاح متتابع وتألق درامي بين "صفحة بيضا" و"حياة أو موت".. "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 07:23 مساءً - تعيش النجمة حنان مطاوع حالة من الانتعاش الفني بعد عرض مسلسلها "صفحة بيضا" خلال موسم العروض خارج السباق الرمضاني، متبوعاً بمسلسل "حياة أو موت" في الموسم الدرامي الرمضاني، وخلال لقاء خاص مع "الخليج 365"، كشفت حنان عن كواليس مشاركتها في العملين، وكيف جاءت هذه التجربة دون تخطيط مسبق؟.

ترتيب غير مسبق

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وأوضحتأن مشاركتها في العملين لم تكن مدروسة بهذا الشكل؛ حيث بدأ الأمر بمسلسل "صفحة بيضا"، الذي تم الاتفاق على عرضه خارج رمضان، دون تحديد موعد دقيق، لكنها فوجئت بعرضه مباشرة قبل بداية شهر رمضان، وهو ما أسعدها بعد أن حقق المسلسل نجاحاً كبيراً واستحسان الجمهور.

يُذكر أن مسلسل "صفحة بيضا" من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته إلى جانب حنان مطاوع كل من: سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبدالعزيز، حنان يوسف، حسن العدل، وعدد من الفنانين.

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دور استثنائي

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أما عن مسلسلها الرمضاني، فأكدت حنان أن أحداثه تدور في إطار اجتماعي تشويقي؛ حيث تجسد شخصية طبيبة كفيفة تجد نفسها متورطة في جريمة قتل، مما يدفعها إلى مواجهة العديد من الأزمات والتحديات، وأشارت إلى أن الدور يحمل الكثير منالمركبة والمشاعر الصعبة، وهو ما جذبها للمشاركة فيه.

وأضافت: "لم أتمكن من رفض هذا العمل، فالسيناريو كان مميزاً جداً، كان من المفترض أن يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية بعدد حلقات محدود، لكنه تحول إلى عمل رمضاني وتمت زيادة حلقاته إلى 15، وهو ما أسعدها كثيراً"، يذكر أن مسلسل "حياة أو موت" من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج هاني حمدي، ويشارك في بطولته رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، أحمد عنان، ونخبة من الفنانين.

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المنافسة الرمضانية

وعن رؤيتها للمنافسة في الموسم الرمضاني، أكدت حنان أنها لا تدخل رمضان بنية المنافسة، وأن ما يهمها هو التأثير في الجمهور، وأنها تحب أن تكون وسط نجوم مبدعين، لكنها لا تضع المنافسة كهدف أساسي حتى لا تؤثر على تركيزها.

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