ميرنا وليد - بيروت - خرج النجم العالي مايكل بي جوردان عن صمته صمته بشأن علاقته مع نجمه المشارك في فيلم Creed III جوناثان مايجورز منذ إدانته بالاعتداء والتحرش.

وسط صعوده السريع في هوليوود، أدين مايجورز بالاعتداء والتحرش فيما يتعلق بنزاع منزلي عام 2023 مع صديقته السابقة غريس جباري، و أفلت الممثل من عقوبة السجن وحكم عليه بالمراقبة وأمر بإكمال 52 أسبوعًا من برنامج التدخل في العنف المنزلي.

بعد الإدانة، تم إسقاط فيلم Magazine Dreams من إنتاج شركة Majors بواسطة Fox Searchlight، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في دور العرض المختارة الشهر المقبل بعد تأجيله لمدة عامين تقريبًا، وتم أيضًا إسقاط مايجورز من دور كانغ في MCU.

وتناول جوردان إدانة مايجورز للمرة الأولى في مقابلة جديدة، ووصف الحادث بأنه "وضع صعب".

قال جوردان: "لكنه في حالة رائعة، لقد خطب للتو، أنا فخور بمرونته وقوته خلال كل ذلك، وتعامله مع الأمر. أنا سعيد لأنه جيد".

كانت هذه تفاصيل خبر مايكل بي جوردان يخرج عن صوته حول جوناثان مايجورز بعد إدانة الأخير بالإعتداء والتحرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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