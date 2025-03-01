ريهام سعيد تغادر بيروت بعد إحتجازها 3 أيام بسبب خلافها مع نادر صعب

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن إطلاق سراحها وعودتها إلى مصر بعد احتجازها لمدة 3 أيام في مطار بيروت الدولي، مؤكدة أنها بخير رغم الأزمة التي مرت بها، وطمأنت متابعيها عبر منشور قائلة: "أنا الحمد لله وصلت مصر حالًا.

. تم الإفراج عني بعد حبسي لمدة 3 أيام في بيروت، شكراً لكل من كان قلقاً، إن شاء الله أصبح أفضل وأرد على الجميع"، وكانت سعيد قد أثارت الجدل بعدما كشفت عن توقيفها في المطار أثناء توجهها لحضور جلسة قضائية ضد طبيب التجميل نادر صعب، متهمة إياه باستخدام نفوذه لمنعها من السفر. وناشدت السفارة المصرية عبر منشور قالت فيه: "نادر صعب استغل نفوذه وتم توقيفي، أرجو التدخل".