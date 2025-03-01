إياد نصار: "التمثيل شغفي ولا تقتصر معايير النجاح على الأجر فقط"

ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل الأردني إياد نصار بأنه يضع التمثيل شغفًا أمام كل شيء، موضحًا أن نجاحه لا يرتبط بالأجر فقط، بل باختيار الأدوار المناسبة له.

وأضاف أنه قد يتنازل عن جزء من أجره في سبيل أداء دور يستهويه، وأكد تأثره بالممثلين الكبار مثل نور الشريف وأحمد زكي، وعن انتقاد طريقة التمثيل القديمة، قال إياد إن الممثلين القدامى تأثروا بالمسرح، لكنه يرى أن ذلك لم يقلل من صدق أداءهم. كما أشار إلى أنه يفضل البساطة في الحياة ولا يتبنى موضة معينة، وتحدث إياد عن تجربته في إنتاج فيلم "من أيام الجيزة"، مشيرًا إلى أنه يفكر في الإنتاج بجدية ويعتبره فرصة لدعم صناعة الأفلام. وأضاف أن مجال الإنتاج أقل مخاطرة اليوم بفضل المنصات الإلكترونية.

كما أوضح أنه ليس جادًا كما يظن البعض نتيجة لأدواره، مؤكدًا أنه يحب الضحك والمزاح في حياته. وعن تجسيده لشخصية الشهيد محمد مبروك، قال إنه فخور بالأداء وملتزم بنقل الحقيقة للمشاهدين.

​​​​​​وعن فكرة إثارة الجدل، أوضح إياد أنه لا يسعى إليها عمدًا، بل هي تأتي بشكل غير متوقع، مؤكدًا أنه يحب تناول الموضوعات الصعبة وتقديم قضايا جديدة للمشاهدين، دون أن تكون هناك نية لخلق أزمات، لأن الفن لا يسعى للصراع مع الجمهور في المجتمعات العربية المحافظة.

كما تحدث عن فيلم "أصحاب ولا أعز"، قائلًا إنه تمت مشاهدته وقد اعترض البعض على بعض مشاهد الفيلم، بينما رأى آخرون فيه رسالة مهمة حول تأثير الأجهزة الحديثة على حياتنا وأسرارنا. أشار إياد إلى أن السوشيال ميديا في بعض الأحيان تُضخم الأمور وتوجه الجدل إلى مسارات قد لا تكون حقيقية،وفي مثال شخصي، تحدث عن ابنه الذي يعشق لاعب كرة القدم محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه حاول إفهامه بأن يكتب ويشارك في السوشيال ميديا فقط إذا كان مقتنعًا تمامًا بما يكتبه، حيث أصبحت السوشيال ميديا في كثير من الأحيان خادعة.

وكانت تلك التصريحات خلال حلوله ضيفاً على برنامج القاهرة والناس .



