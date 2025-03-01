ياسمين عبد العزيز تتألق بفستان رائع من كواليس "وتقابل حبيب"

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على متابعيها من كواليس تصوير مسلسلها "وتقابل حبيب" الذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2025، و خطفت الأنظار بفستان باللون الذهبي الرائع من دون أكمام ذات تصميم خيالي، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، تحدثت الممثلة المصرية سوسن بدر عن كواليس تعاونها مع الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز في كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه".

وأوضحت سوسن بدر خلال حلولها ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" أن ياسمين تضفي أجواء من المرح والسعادة مع فريق التصوير، خاصة في الأوقات التي يسود فيها القلق مثل بسبب ظروف التصوير خلال جائحة كورونا،

مؤكدة أن الجميع في المسلسل من فريق العمل كانوا على درجة كبيرة من التعاون وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المسلسل ومنحه ثقة وحب الجماهير.

