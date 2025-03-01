مسلسل فهد البطل الحلقة الأولى تشهد خروج أحمد العوضي من السجن

أبرز أحداث الحلقة الأولى

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أحمد العوضي يدخل السجن فى مسلسلاته الأخيرة

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 05:52 مساءً - مسلسل "" للفنانينطلق مساء اليوم على شاشات التليفزيون بعرض الحلقة الأولى، وسط ترقب من الجمهور لمشاهدة العمل الذي حاز على الاهتمام طوال الفترة الماضية منذ بدء علميات التصوير والدعاية ووضوح الصورة بشأن طبيعة القصة والتيمة المقدمة وهو اللون الشعبي الذي يُفضله أحمد العوضي.مسلسل "" الحلقة الأولى التي تعرض مساء اليوم، تشهد الحلقة العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة لعل أبرزها خروج فهد البطل () من السجن بعد قضاء 3 سنوات، وتكشف الأحداث أن دخول فهد السجن جاء بسبب شقيقته التي تم التعدي عليها، وتتوالى الأحداث التي سيتخللها مشاهد فلاش باك على مدار الحلقات.يمكنكِ قراءة.. الأغاني الشعبية سلاح صناع الدراما للدعاية لمسلسلات رمضان 2025وتجسد دور شقيقة أحمد العوضي خلال أحداث مسلسل "" الفنانة كارولين عزمي، اذ تظهر بشخصية راوية التي ترتبط بشقيقها ارتباط كبير وكأنهما توأم، لتكرر كارولين تعاونها مع العوضي للعام الثاني على التوالي بعدما قدما "حق عرب" الذي عُرض في رمضان الماضي، وجسدت كارولين خلاله دور مرشدة سياحية تقع في حب أحمد العوضي الذي يعمل مع والدها رغم بعده تماماً عن وضعها الاجتماعي وتعليمها.أعتاد في مسلسلاته الأخيرة، على دخول السجن في الأحداث، وجاء ذلك في "حق عرب" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي حيث تم حبسه 24 ساعة فقط بسبب مشاجرة مع أحد الأشخاص، وجاء ذلك بعدما تم سجنه أيضاً في مسلسل "ضرب نار" عام 2023، حيث تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة توزيع الأدوية المغشوشة والمجدولة على الصيدليات.إقرئي أيضاً.. موسم المسابقات.. نجوم الدراما يعلنون عن مسابقات بأرقام ضخمة

مسلسل "فهد البطل" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة لكنه يدخل في صراعات لا تنتهي.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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