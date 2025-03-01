ميرنا وليد - بيروت - بعد تحقيقات عميقة و تحليلات في موقع الحادثة، قالت الشرطة إن ممثل هوليوود الأسطوري جين هاكمان توفي قبل 10 أيام على الأقل من عثور عمال الصيانة على جثة الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مرتين وزوجته وأحد كلابهم داخل منزلهم المترامي الأطراف في نيو مكسيكو.
و تحدثت إليزابيث هاكمان عن تفاصيل جديدة حول وفاة والدها الممثل الأميركي جين هاكمان وزوجته بحادث غريب مع زوجته بيتسي أراكاوا وكلبهما، في ظل تأكيد الشرطة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.
وأكدت إليزابيث هاكمان أن السبب وراء الوفاة هو التسمم بمادة أول أكسيد الكربون، قائلة: "لسنا متأكدين بعد، لكننا نعتقد أن السبب قد يكون الأبخرة السامة".
وأضافت أن الشرطة لم تجد أي علامات على وجود شبهة جنائية وأن والديها كانا يعيشان في منزلهما بولاية نيو مكسيكو منذ تقاعده عن التمثيل عام 2004.
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيقات تكشف وقت موت جين هاكمان وزوجته قبل إكتشاف جثتيهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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