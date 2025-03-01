صور تؤكد انفصال ابن إيلي صعب عن خطيبته

ميرنا وليد - بيروت - بعد مرور فترة طويل على غياب ظهورهم سوياً، يبدو أن ميشال صعب، الابن الأصغر للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، قد إنفصل بالفعل عن خطيبته كاتيا، و الدليل هو عدم ظهورها في الصورة العائلية التي شاركتها والدته السيدة كلودين صعب مع متابعيها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت العائلة كاملةً برفقة الإبن الأكبر إيلي إيلي صعب جونيور مع زوجته كريستينا مراد.



تجدر الغشارة إلى أن كاتيا لم تحضر، الحفل الخيالي The 1001 seasons of Elie Saab، العام الماضي في المملكة العربية السعودية، وبدأت التساؤلات حول غيابها عن هذا الحدث المهم لوالد خطيبه، ما أشار الى احتمال انفصال الثنائي قبل فترة، خصوصاً أن زوجة إيلي صعب جونيور، كريستينا مراد، كانت حاضرة، وخطيبة سيليو صعب، زين قطامي، كانت حاضرة أيضاً.

كما أن ميشال كان قد حذف كل صوره مع خطيبته كاتيا عن صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد الانفصال، بحسب ما أشار كثيرون.

