محمد ثروت يصور تريند أغنية "مفتقدني" مع أحمد سعد بطريقة طريفة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد ثروت مقطع فيديو طريف مع متابعيه عبر حسابه الخاص، أظهر من خلاله قيامه بالتريند إلى جانب الفنان المصري احمد سعد و هما يغنيان أغنيته "مفتقدني"، و علق ثروت قائلاً: "قفلنا التريند مع رئيس العصابة، ايه الكلام ".



و في وقت سابق، تحدث الممثل المصري محمد ثروت عن نظرته لدور البطولة في الأعمال الفنية، مؤكدًا أنه لا يسعى للحصول عليها بشكل مباشر، وقال ثروت إن البطولة لا تُطلب بل تأتي تلقائيًا عندما يرى المنتجون والمخرجون أن الممثل قادر على جذب الجمهور أو تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر، وأضاف ثروت أنه يركز على قبول الأدوار التي يجد فيها تحديًا جديدًا، بغض النظر عن حجم الدور أو إذا كان بطلًا رئيسيًا أم مجرد ظهور شرفي. وأوضح أنه يهتم بالأداء والكاريزما التي يمكن أن يقدمها في أي دور.

