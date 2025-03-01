ليليا الأطرش تسحر القلوب بإطلالة رمضانية ساحرة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة السورية ليليا الأطرش في احدث إطلالتها، من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص بأجواء رمضانية، وظهرت بغاية الشياكة، فإرتدت فستان باللوم الأسود بتصميمي شرقي رائع، وقد تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت قالت ليليا الأطرش إنها عادت من الموت، مؤكدة عدم علم أحد بهذا الأمر، ولا حتى أسرتها، وأضافت أنها اختبرت التجربة وكانت عبارة عن غرفة كلها ضوء وفي لحظة انطفأ من دون ألم أو إحساس.

وروت الممثلة السورية تفاصيل تعرضها لما قالت عنه إنه تجربة "الموت"، وقالت: "كنت لوحدي وفجأة دون علمي انطفأ الضو، وحرفيا لم يعد لدي أي اتصال بجسمي، ولا أعرف ما الذي حصل، أو متى نهضت، أو متى استيقظت، وكم بقيت ملقاة على الأرض، ولا أعرف كيف التقطت الهاتف وكتبت فيه".

