كارثة في أولى حلقات مسلسل “أشغال شقة جدًا” … شاهدوا ماذا حدث

تصدّر مسلسل “أشغال شقة جدًّا” الذي انطلق عرضه بالتّزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، التّراند في مصر نظرًا للمفاجآت والأحداث الكوميديّة الشّيّقة التي لفتت الجمهور في الحلقة الأولى والثّانية من العمل.

في التّفاصيل ظهرت في بداية أحداث المسلسل الذي يلعب بطولته الممثّل هشام ماجد والممثّلة أسماء جلال، الممثّلة السّودانيّة إسلام مبارك (مدينة) التي تسبّبت في كارثة لحمدي (هشام ماجد) وياسمين (أسماء جلال) وعربيّ (مصطفى غريب) أثناء حضورهم حفل زفاف وذلك بعد قيامها بتناول طعام البوفيه كاملًا.

بعد ذلك قامت العائلة بمحاولة الهروب من حفل الزّفاف لكنّ والدة العريس كانت بالمرصاد، كما تضمنّت الحلقة الأولى من المسلسل احتفاليّة عيد ميلاد التّوأمَين حمدي ومليك و‎دخول (حمدي) في مشادّة كلاميّة مع (عربي) بسبب قيامه بائتلاف الدّولارات التي سبق وبدلها بأخرى مزيّفة.

كما يعرض أحد منتجي العمل على (ياسمين) كممثّلة بعد أن لفتت إعجابه وهي تصوّر أحد الإعلانات.

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‎نذكر أنّ مسلسل “أشغال شقة جدًّا” الكوميدي، هو الجزء الثّاني من مسلسل “أشغال شقّة” الذي عرض في شهر رمضان الفائت، يتألّف من خمس عشرة حلقة وهو من بطولة :‎هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمّد علي، محمّد محمود، أحمد عبدالوهّاب، من تأليف شيرين دياب وخالد دياب وإخراج خالد دياب.

يعرض العمل على منصّة شاهد و “أم بي سي مصر”.