بالصور- أحمد السقا يظهر بإصابته في جنازة والدة باسم سمرة

فُجع الممثل المصري، باسم سمرة، بوفاة والدته بعد تعرّضها لأزمة صحيّة مفاجئة في الفترة الماضيّة وتواجدها في المستشفى في أيامها الأخيرة.

وأعلن باسم سمرة الخبر الحزين عبر حسابه على موقع “فايسبوك” وقال: “توفيت إلى رحمه الله أمي أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء.. صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بأذن الله في مسجد الصباح أخر شارع الهرم”.

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وقد ظهر أحمد السقا بإصابته في جنازة والدة باسم سمرة. بالصور- أحمد السقا يتعرّض لإصابة في موقع تصوير “العتاولة٢” وهذا وضعه الصحّيّ

نشير أن باسم سمرة يخوض المنافسة الرمضانيّة هذا العام بمسلسل “العتاولة” الجزء الثاني وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، مريم محمود الجندي، هدى الإتربي وغيرهم.