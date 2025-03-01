شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 1.. الكشف عن ابن غزل ومحاولة معرفة هوية والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة مسلسل حكيم باشا الحلقة 1 بطولة النجم مصطفى شعبان، والذي يخوض به أولى تجاربه في الدراما الصعيدية، حيث تشهد الحلقة العديد من الأحداث، بداية من التعريف بالشخصيات، وكيف يقوم "حكيم" بإدارة تجارة العائلة وحمايتها.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل حكيم باشا ظهور غزل التي تجسد دورها الفنانة دينا فؤاد، والكشف عن وجود ابنها، ومن المقرر أن تكشف الأحداث عن هوية والد الطفل.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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