شكرا لقرائتكم خبر عن الغيبوبة من محمد هنيدي لـ أكرم حسني في الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

شهدت دراما اليوم الأول من مسلسلات رمضان 2025 والتي عرضت مبكرًا، حالتين لغيبوبة الأولى هي لمحمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال، والتي وصلت إلى 20 عامًا طبقًا لأحداث المسلسل، والثانية للفنان أكرم حسني في مسلسل الكابتن والتي استغرقت 30 يومًا بالكامل.

وكانت بدأت أحداث مسلسل الكابتن، على watch it وقناة DMC باستعدادات كابتن طيار، حسام عز الدين، الذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني، للانطلاق إلى عمله بالمطار، حيث من المقرر أن يقوم برحلة جوية إلى إحدى الدول الأوروبية.

وقبل انطلاق حسام عز الدين إلى عمله، فوجئ بصديقه كريم، الذي يقوم بدوره، الفنان أحمد عبد الوهاب، يطلب منه دخول شقته، والسماح لفتاتين من صديقاته بدخول الشقة.

كما حدث جدال بين الكابتن حسام عز الدين، الذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني، وخطيبته سما، التي تؤدي دورها الفنانة آية سماحة، لأنه لم يرد على هاتفه لأن هاتفه "سايلنت".

وظل الجدال بينهما، منذ أن انطلق حسام من منزله متجهًا إلى عمله في المطار، وحتى صعوده للطائرة والاستعداد للإقلاع بها في رحلته.

وحدث خلل في محرك الطائرة التي يقودها الكابتن حسام عز الدين، الذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني، وتسببت في حالة ذعر بين الركاب والمسافرين، وسقطت الطائرة.

وظهر أكرم حسني "حسام"، بعد شهر من الحادث حيث دخل في غيبوبة، وهو داخل إحدى غرف الرعاية المركزة، وحالته الصحية غير مستقرة، ولا يشعر بشكل كامل بكل من حوله في الغرفة.

مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

ويشارك فى بطولته أيضًا كل من: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالى، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى.

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