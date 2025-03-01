موسم المسابقات.. نجوم الدراما يعلنون عن مسابقات بأرقام ضخمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 04:18 مساءً - أصبحت المسابقات مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من طرق الترويج التي يتبعها النجوم خلال الفترة الماضية، خاصةً وأن هذه الطريقة تزيد من حماس الجمهور وتفاعلهم من الأعمال التي يقومون بالإعلان عنها.

مي عمر أحدث المنضمين

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أعلنت الفنانة مي عمر عن مسابقة لمسلسلها الجديد "إش إش"، وشاركت متابعيها عبر حسابها على إنستغرام بصورة الملصق الدعائي الخاص بالعمل، وكتبت تعليق قالت فيه: "في مبادرة حلوة و سهلة هتفرح ناس كثير، سؤال المسابقة اذكر كام مرة اتقال كلمة “أنا” في الأغنية؟"، وتابعت قائلة: "أكتر 15 واحد هيعلقوا على الأغنية ويجاوبوا على السؤال هيكسبوا 20 ألف جنيه".

من المفترض أن تُذاع أولى حلقات العمل اليوم في تمام العاشرة مساء على قناة mbc مصر، و يشارك مي عمر البطولة كل من ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف وهم: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، أحمد زاهر، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مبلغ ضخم في مسابقة فهد البطل

حمس الجمهور لأولى حلقات مسلسله "فهد البطل" المقرر عرضها الليلة، وأكد أنه سيتم طرح السؤال بعد الحلقة مباشرة، وخلال 24 ساعة فقط سيقوم بالإعلان عن أسماء الفائزين، وقال أن قيمة المسابقة نصف مليون جنية سيتم تقسيمها بالتساوي على 25 من متابعيه اللذين سيقومون بالإجابة على السؤال.

تدور أحداث المسلسل حول فهد، الشاب الصعيدي الذي يجد نفسه مضطراً للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض له، ويستقر بعد ذلك في القاهرة، ولكن حياته تتعقد عندما تتعرض شقيقته لحادث مأساوي يجبره على خوض معارك وصراعات مستمرة لاسترداد حقها.

مسابقة مدفع رمضان

أما الفنان محمد رمضان، فقد أطلق مسابقة مميزة لبرنامجه الجديد "مدفع رمضان" حيث طلب من الجمهور توقع فكرة البرنامج، ووعد بمفاجأة خاصة لمن ينجح في تخمين فكرة البرنامج، بما في ذلك زيارته لشخص الفائز، شرب الشاي معه أمام منزله في منطقته، مع التذكير بضرورة ذكر مكان السكن.

وبالفعل تواصل محمد رمضان مع صاحب التعليق الصحيح، وقام بزيارته، وحقق هذا المقطع رواج كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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