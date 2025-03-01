حسن الرداد يشعل حماس متابعيه لمسلسله الرمضاني "عقبال عندكم" مع زوجته إيمي سمير غانم

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الممثل المصري حسن الرداد حماس متابعيه لأحدث أعماله و هو مسلسل "عقبال عندكم"، الذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2025، حيث قام بمشاركة البوستر الرسمي الذي ظهر عليه إلى جانب زوجته الممثلة إيمي سمير غانم، و علق بالقول: "كل سنه و حضراتكم طيبين مسلسل عقبال عندكم".



و في وقت سابق، نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، منشوراً عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وجهت من خلاله رسالة لشقيقتها الممثلة إيمي سمير غانم وزوجها الممثل حسن الرداد.

وشاركت دنيا متابعيها برومو مسلسل "عقبال عندكوا"، وأرفقته بتعليق هنأت فيه إيمي وحسن على المسلسل، قائلة: "ألف مبروك يا حبايبي ربنا يوفقكم يا رب.. مسلسل عقبال عندكوا، إيمي سمير غانم، حسن الرداد".

يذكر أن مسلسل "عقبال عندكوا" من إخراج علاء إسماعيل، ومن بطولة الممثلين حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، محمد ثروت، سليمان عيد وعلاء مرسي.

