جاستن بيبر يثير قلق معجبيه بعد ظهوره بهذا الشكل

ميرنا وليد - بيروت - وجد النجم العالمي جاستن بيبر نفسه مؤخراً في بقعة الضوء مرة أخرى، وهذه المرة بسبب مشاركته مقاطع فيديو لنفسه وهو يدخن، الأمر الذي أثار القلق والتكهنات بين المعجبين.



ونشر بيبر الذي يبلغ من العمر 30 عاما، المقاطع عبر حسابه الخاص يومي 27 و28 شباط/ فبراير، بعد أيام فقط من نفي ممثليه المزاعم المتعلقة بتعاطي المخدرات، فمن المعروف أن بيبر صريح في مشاركة صراعاته الشخصية مع الصحة، وقد تركت تصرفاته الأخيرة الكثير من الحيرة والقلق على صحته.

بالنسبة للكثيرين، يظهر الفيديو جاستن وهو يخرج الدخان من فمه ويبتسم على نطاق واسع للكاميرا، مرددًا صدى الشخصية الخالية من الهموم التي صقلها طوال حياته المهنية.

