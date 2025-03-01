ميرنا وليد - بيروت - استطاعت شارة مسلسل "تحت سابع أرض" للفنان الشامي ان تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي بـ وقت قليل، اذ تخطت الـ 2 مليون والنصف مشاهدة على يوتيوب خلال يومين تقريبا.

الجدير ذكره مسلسل "تحت سابع أرض" يتألف من 30 حلقة، ويضم نخبة من الممثلين السوريين، أبرزهم تيم حسن، كاريس بشار ومنى واصف، وتدور أحداثه حول عصابة متورطة في قضايا اختلاس وتزوير أموال، ما يخلق سلسلة من الصراعات والتحديات المثيرة بين أبطاله.

العمل من تأليف عمر أبو سعدة، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة الصبّاح.

كانت هذه تفاصيل خبر الشامي يتخطى هذا الرقم بـ شارة "تحت سابع أرض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.