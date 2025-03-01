وعد بتصريح يُحدث ضجة بعد ارتدائها الحجاب

ميرنا وليد - بيروت - أشارت الفنانة السعودية وعد الى ان موضوع ارتدائها الحجاب ليس محتوى من أجل اللقائات الإعلامية، قائلة: "كل أحد كلمني عشان يبون يعملون معي لقاء الحجاب ما هو محتوى هو شي في القلب ما أبغى تجلسون تتكلمون عنه، وأنا ما أبي أكون محتوى عشاني محجبة".
وكانت تعرضت وعد مؤخرا لحملة إنتقادات بعد إعلانها إرتدائها الحجاب، حيث إتهمها البعض أنها لجأت لإرتدائه لتصدر الترند فقط.
وعلى هذا الأمر ردت وعد، وقالت: "ترى أنا لما تحجبت مو عشان استعرض لا أبدًا أبي الفائدة وعشان أكمل شي أنا قاعدة أسويه عشان ما أستحي من الله لما أقوم الليل وأصلي أقول يا ترى هل راح يتقبل مني وأنا كذا فاكه شعري ومسوية أنا أبي أتحسن من جوا قبل برا".
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