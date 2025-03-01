خلاف بين زارا البلوشي وزوجها

ميرنا وليد - بيروت - كشـ فت الممثلة زارا البلوشي عن خلاف حصل بينها وبين زوجها، قائلة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "تهاوشنا ويقول لي أنتي تطلعين كافيهات ومع صحباتك وأنا ما أقول شي ساكت وترا أنا كلمتي اللي تمشي، كلمتك على عيني وراسي بس في بيتك مو في بيتي وأنا ما أبيه يزعل لأنه هو اللي ماسك حساباتي".



على صعيد آخر تحدثت زارا البلوشي مؤخرا عن مدى ثقتها بالرجل الذي يقول انه سيفعل ما تريد كي تكون سعيدة في حياتها، قائلة: "اللي يقولون لي كيف تنخدعين لما يجيك ويحط لك الدنيا بكفة وانتي بكفة ويقول بسوي لك وأفعل لك تصدقين، أنا أثق في الناس وكل واحد يجيني يقول لي أنا بسوي وأفعل لك وأنا رجل يعني غصب تصدق".

