شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: كوميديا وتشويق وإثارة في أولى حلقات مسلسل الكابتن والان مع تفاصيل الخبر

حلقة مشوقة جدًا وبداية قوية لـ مسلسل الكابتن الذي يصنف ضمن دراما رمضان في النوع الكوميدي، وأتوقع لهذا المسلسل إذا استمر على صناعة مواقف كوميدية في كل حلقة كما حلقته الأولى أن يكون من أكثر المسلسلات نجاحًا في الكوميديا ويحظى بمتابعة في حلقاته المقبلة التي مؤكدًا سوف تشهد الكثير من المفارقات الكوميدية القائمة علي تأزم موقف للبطل "الطيار حسام" الذي أصبح يشاهد الشخصيات التي رحلت في الطائرة التي كان يقودها، وهذه التيمة والفكرة الخاصة برؤية ما لا يراه الآخرون تفجر الكثير من المواقف سنراها في الحلقات المقبلة.

بدأت الحلقة باستعراض الشخصيات الرئيسية في الطائرة التي يقودها الكابتن حسام "أكرم حسني"، وهو الطيار الذي يقود رحلة طيران إلي أثينا، لكنها تتعرض لحادث فتسقط في البحر ولا ينجو منها إلا الكابتن، وغلب علي تلك الحلقة من المسلسل التشويق والإثارة خاصة بعد سقوط الطائرة في البحر عقب عطل ثم حريق في المحرك، وقبل سقوطها استعرض المخرج الشخصيات داخل الطائرة لنتعرف علي ( شاكر الطويل ) الممثل والأستاذ ألأكاديمي الذي يعاني من عدم الشهرة ويقابله لاعب الكرة " إيهاب نصر " المشهور بسبب هدف ادخله في المرمي بيده فأصبحت الحركة الذي ادخل بها هدفه تريند، كما نتعرف علي باكينام هانم المناديلي، وهي الشخصية التي تجسدها الفنان سوسن بدر لنراه في ثوب كوميدي هذا العام.

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محمد رضوان واكرم حسني

مسلسل "الكابتن" بطولة آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالى، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى.

ويكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.



مسلسل الكابتن الحلقة الأولى



مسلسل الكابتن