شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 1.. مواعيد العرض والإعادة على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 1، بطولة النجمين آسر ياسين ومي عز الدين، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، حيث يعرض في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 9 وربع صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

تدور قصة مسلسل قلبي ومفتاحه في إطار رومانسي، ويناقش فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانحذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة، آسر ياسين ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

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