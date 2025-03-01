شكرا لقرائتكم خبر عن من وحي مسلسل الكابتن .. مسرح العبث جد مش هزار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث مسلسل الكابتن، ظهور النجم محمد رضوان الذي قال ضمن الأحداث إنه حاصل على دكتوراه في مسرح العبث، وهو الأمر الذي خيل للبعض بأنه مجرد إفيه، لكن حقيقة الأمر هو أن مصطلح مسرح العبث هو مصطلح حقيقي تمت صياغته على يد الناقد مارتن إسلين من خلال المؤلفات من مسرحياته التي كتبت معظمها ما بين الخمسينات والستينيات.

ومن أشهر رواد ورموز مسرح العبث، هو الكاتب والأديب الإيرلندى الشهير صمويل بيكيت، أحد أشهر الكتّاب الذين ينتمون للحركة التجريبية الأدبية في القرن العشرين ولحركة حداثة الأنجلو وكان رمزًا من رموز مسرح العبث وأحد أكثر الكتاب تأثيراٌ في عهده، وقد حاز بيكيت فى عام 1969 على جائزة نوبل للآداب.

مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

ويشارك فى بطولته أيضا كل من: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالى، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى.

ويكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

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