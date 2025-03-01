باسم سمرة يعلن وفاة والدته في أول أيام رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 02:59 مساءً - أعلن الفنان باسم سمرة خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة والدته وذلك من خلال منشور رسمي له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

رحيل والده باسم سمرة

كتب باسم سمرة عبر حسابه: "توفيت إلى رحمة الله أمي أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء".

وكشف سمرة من خلال منشوره عن موعد ومكان إقامة عزاء والدته وقال: "صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بأذن الله في مسجد الصباح آخر شارع الهرم".

هذا وقد حرص أصدقاء ومحبي باسم سمرة من داخل وخارج الوسط الفني على تقديم واجب العزاء، وقام العديد منهم بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة

مشاركته في رمضان 2025

يُشار إلي أن باسم سمرة ينشغل حالياً باستكمال تصوير مشاهده في مسلسل العتاولة2 الذي يخوض به المارثون الدرامي الرمضاني بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم احمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، وغيرهم الكثيرين من النجوم الشباب.

وكان سمرة قد تعرض لإصابة بسيطه خلال تصوير مشاهده في مسلسل العتاولة2 وحرص على طمأنة جمهوره وقال في منشورٍ له: "الحمدلله على قضاء الله وقدره إصابه بسيطة أثناء تصوير مسلسل العتاولة جرح فى إيدي تسبب فى 10 غرز ده للتوضيح للجمهور العزيز القلقان الحمد لله بخير وجت بسيطة شكرا لكل حد سأل وأطمن عليا".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».