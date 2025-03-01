باقٍ 10 محافظات.. موعد انتهاء تصوير مدفع رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 02:59 مساءً - يتواجد الفنان محمد رمضان في موسم رمضان 2025 بشكلٍ مختلف تماماً، فبعدما أكد غيابه عن المنافسة في الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي، فاجأ الجميع بتقديمه برنامجاً جديداً يحمل اسم "مدفع رمضان".

تجربة مدفع رمضان

أكد محمد رمضان أن هذه التجربة مختلفة تماماً وقريبة لقلبه، خاصةً وأن هدفها إسعاد المصريين البسطاء، وقال عن هذه التجربة: "برنامجأسعدني أكثر من سعادة الناس، لأنني استمتعت بأن أشاركهم وأقترب منهم، وذهبت إلى أماكن لم أكن أتخيل أن الظروف ستسمح لي بزيارتها".

كشف محمد رمضان أن هدفه من البرنامج الوصول لأكبر عدد من المصريين في المحافظات البعيدة، وقال إنه متبقٍ 10 رحلات إلى محافظات مختلفة لاستكمال حلقات البرنامج خلال شهر رمضان، منها بورسعيد، دمياط، السويس، وفي السادس من رمضان، ووعد جمهوره بحلقة مميزة يوم 10 رمضان ستكون في رفح بمناسبة ذكرى استعادة سيناء.

أكد محمد رمضان أن القائمين على البرنامج كانوا حريصين على أن تكون جميع الحلقات المصورة حقيقية، وأوضح أنه كان يتم النزول لمنطقة محددة وقضاء وقت ممتع معهم، مشيراً إلى أن الهدف كان إسعاد الجميع وليس لشخص بعينه.

يُشار إلى أن محمد رمضان اتخذ قرار تقديمه لهذا البرنامج بعدما أعلن غيابه عن موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي؛ حيث كان آخر أعماله مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان 2023، وشارك في بطولته كل من زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، هالة صدقي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

عمل سينمائي منتظر لمحمد رمضان

في سياقٍ آخر، يواصل الفنانتصوير مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد "أسد" استعداداً لعرضه في 2025، وينتمي هذا العمل لنوعية الأعمال التاريخية؛ حيث تدور أحداثه في عام 1280، وتحديداً وقت عصر المماليك، حين قاد العبيد تمرداً ضد الجيش العباسي. والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب، شيرين دياب ومحمد دياب. ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان: ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد.

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