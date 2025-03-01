ابنة جين هاكمان تكشـف تفاصيل تتعلق بوفاته وزوجته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 02:59 مساءً - خبر صادم تداولته وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حينما عُثر على نجم هوليوود جين هاكمان متوفياً هو وزوجته عازفة البيانو بيتسي أراكاوا وكلبهما في شقته في سانتا بولاية نيو مكسيكو.

وعلى الرغم من أن السبب الحقيقي للوفاة لم يتم التعرف إليه بعد، إلا أن ابنة هاكمان؛ إليزابيث جين هاكمان، لديها تصور أو نظرية حول الوفاة الصادمة.

وجهة نظر ابنة جين هاكمان في وفاته

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في حديثها إلى موقع TMZ، أشارت جين هاكمان إلى أن التسمم بأول أكسيد الكربون قد يكون السبب في وفاة والدها جين هاكمان.

ومع ذلك، أوضحت إليزابيث أنها غير متأكدة، لكنها فقط تعتقد بأن السبب قد يكون ناجماً عن أبخرة سامة، كما أن سلطات إنفاذ القانون لم تجد أي علامات على وجود جريمة قتل، على الرغم من أن عمدة مقاطعة "سانتا في" أدان ميندوزا أخبرنا أن نوابه لم يستبعدوا أي شيء وما زالوا يحققون.

قالت الشرطة إن هناك بعض الشكوك حول ما إذا كان هذا هو السبب بالفعل، وقد قامت كل من فرقة الإطفاء وشركة الغاز بتفتيش العقار بعد الوفيات.

وذكرت شركة الغاز في نيو مكسيكو: "حتى الآن، لا توجد علامات أو أدلة تشير إلى وجود أي مشاكل مرتبطة بالأنابيب داخل المنزل وحوله".

وفاة جين هاكمان قبل العثور عليه بأسبوع

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عقد قسم شرطة مقاطعة سانتا في، خلال مؤتمرٍ صحفي لتقديم آخر المستجدات بشأن التحقيق في وفاة الممثل الأسطوري جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا، وجاء فيه أنه على ما يبدو أن جين كان ميتاً في منزل نيو مكسيكو لمدة أسبوع ونصف الأسبوع قبل العثور عليه.

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وداعاً جين هاكمان وزوجته

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في البيان الصادر عن عمدة مقاطعة سانتا في نيو مكسيكو، قيل: "يمكننا أن نؤكد أنه تم العثور على جين هاكمان وزوجته متوفيين بعد ظهر الأربعاء في منزلهما. ما زالت التحقيقات جارية، ولكن حتى الوقت الحالي لا نعتقد بأنها شُبهة جنائية".

ونعى المخرج فرانسيس كوبولا صديقه جين، ووصفه بأنه "فنان عظيم". وكتب على إنستغرام: "جين هاكمان ممثل عظيم، ملهم ورائع في عمله. إنني حزين على خسارته، وسنفتقد وجوده ومساهمته".

كما نعته الفنانة فاليري بيرين، التي ظهرت معه في فيلم سوبرمان (1978)، ووصفت الممثل الراحل بأنه "عبقري" وواحد من "أعظم من زينوا الشاشة الفضية"، ونشرت على X: "كان أداؤه أسطورياً. سوف نفتقد موهبته. وداعاً يا عزيزي ليكس حتى نلتقي مرة أخرى".

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ونشر الممثل جورج تاكي نعياً هو الآخر، وقال: "لقد فقدنا أحد عمالقة الشاشة. كان جين هاكمان يستطيع أن يلعب أي شخصية، وتشعر أنه شخصية حقيقية وليس مجرد تمثيل. سوف نفتقده، ولكن أعماله ستعيش إلى الأبد".

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