محمد رمضان يطل بعدة شخصيات-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري محمد رمضان شارة برنامجه الجديد الذي يحمل عنوان "مدفع رمضان".

وظهر رمضان في الكليب بـ عدة شخصيات مثل صياد، عامل بناء، مهندس، وعامل على عربة فول وغيرها.

وتقول كلمات هذه الأغنية:

"أكتر من اللي بينا في إيه

دي كبيرة يا ناس حكايتنا

وأكتر من كل ده إيه

أكتر من الصحبة دي إيه

ما هي كتف بكتف تشيلنا

وأجدع من كده إيه

قلبها هتلاقي في حد غالي عندك يستاهل أكتر

هتلاقي بينكو حكاوي كتير وسنين جايين بأكتر وأكتر".

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