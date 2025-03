مارك زوكربيرغ يقدم مفاجئة استثنائية لزوجته في عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الملياردير العالمي مارك زوكربيرغ بعيد ميلاد زوجته الأربعين، بطريقة استثنائية، إذ قدم لها عرضا غير متوقع أثار حماس الحضور.



وشارك مارك متابعيه عبر صفحته الرسمية، مقطع فيديو وثق فيه أجواء الاحتفال، وظهر فيه وهو رتدي بدلة رسمية أنيقة في حفل عيد ميلاد زوجته، بريسيلا تشان.

وصدم مارك الحضور بعدما صعد عل خشبة المسرح، إذ مزق بدلته الرسمية وكشف عن زي مزين بالترتر مستوحى من إطلالة المغني الأمريكي بينسون بون في حفل جوائز "غرامي" 2025.

وقدم مارك على المسرح عرضا لافتا، إذ قفز على البيانو، وبدء بالرقص والغناء والاستعراض بينما كانت تُعزف في الخلفيةأغنية بينسون بون الجديدة "Sorry I'm Here for Someone Else".

وبدوره، علق بينسون بون على مقطع الفيديو قائلا: " لا أصدق عيني!"، وأضاف مازحا: " آمل أن يكون زوكربيرغ بخير، فهذه البدلة ضيقة للغاية!".