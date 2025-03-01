ياسين نجل أحمد السقا يكـ ـشف تطورات الحالة الصحية لوالده

ميرنا وليد - بيروت - نشر ياسين، نجل الممثل المصري أحمد السقا، منشور عبر صفحته الرسمية كشف فيه عن تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد تعرضه لإصابة أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل "العتاولة 2"، والتي نقل على إثرها للمستشفى.



وشارك ياسين متابعيه صورة له من مرحلة طفولته ، ظهر فيها برفقة والده، وأرفقها بتعليق كمأن فيها محبي أحمد عن حالته الصحية، إذ كتب ياسين في تعليقه: "أيام ما كنت أطول مني، حمدالله على سلامتك، وكل سنة وأنت طيب يا أحلى أب في الدنيا".

وتعرض أحمد السقا لإصابة في وجهه خلال تصويره مسلسل العتاولة 2 الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك ونقل على اثر هذه الاصابة الى المستشفى لكي يتم علاجه وكان معه زملائه زينة ومريم الجندي ومؤمن نور وعدد آخر من المشاركين في العمل. ونشرت زينة صورة للسقا من داخل المستشفى بعد تلقيه العلاج وعقلت على الصورة "ألف سلامة عليك يا غالي"