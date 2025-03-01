شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة باسم سمرة وتشييع جثمانها بعد صلاة العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان باسم سمرة وفاة والدته، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر.

وكتب باسم سمرة: "توفيت إلى رحمة الله أمي أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء".

كما ذكر: "صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بإذن الله فى مسجد الصباح آخر شارع الهرم".



باسم سمرة

وكانت والدة الفنان باسم سمرة تعرضت لوعكة صحية مؤخرا، دخلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسب تصريحات سابقة لباسم سمرة.

وكشف مؤخرا الفنان باسم سمرة تطورات حالته الصحية بعد إصابته فى يده خلال تصوير مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل العتاولة، مشيرا إلى أن الإصابة نتج عنها جرح فى يده تسبب فى 10 غرز.

وكتب باسم سمرة عبر حسابه على "فيس بوك": "الحمد لله على قضاء الله وقدره إصابة بسيطة أثناء تصوير مسلسل العتاولة جرح فى إيدى تسبب فى 10 غرز ده للتوضيح للجمهور العزيز القلقان الحمد لله بخير وجت بسيطة، شكرا لكل حد سأل واطمن عليا".