شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 2.. هل يدخل ماجد السجن بعد استغلال أطفال الدار في المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مسلسل ولاد الشمس الحلقة 1، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، باكتشاف مريم الجندي حقيقة بابا ماجد ويلعب دوره محمود حميدة حيث يستغل أطفال دار الأيتام في تعبئة وبيع المخدرات، وبعد أن هشم هاتفها المحمول الذي تحمل عليه صور تؤكد تلك الحقيقة أخبرته أنها أرسلت الصور لرئيس تحرير جريدة النهار التي تعمل بها صحفية.

وشهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 1، هروب "مفتاح" طه دسوقي و"ألمظ" فليكس و"قطايف" معتز هشام من الشرطة والذهاب إلى "شعيب" الحلاق، علاء مرسي، وظهروا فى مشهد بشكل كوميدي حيث قام بحلاقة شعرهم.

واستكملت الأحداث بمعرفة الشرطة مكانهم والقاء القبض عليهم داخل محل حلاقة "شعيب"، وأثناء وضعه فى سيارة الشرطة، جاء بنفسه "ولعة" أحمد مالك، ليسلم نفسه معهم، ليعبر من خلال المشهد عن مدى الصداقة بينهما وأن بالرغم من عدم عثور الشرطة عليه إلا أنه ذهب مع أصدقائه.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.



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