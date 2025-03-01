العائلة المالكة البريطانية تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 01:19 مساءً - حلَّ شهر رمضان- شهر الخير والبركات- الذي ينتظره المسلمون في شتى بقاع الأرض من العام للعام، حيث يوافق اليوم الأول من مارس أول أيام الشهر الفضيل. ومع بداية الشهر تنهال المعايدات والمباركات، وقد كان للعائلة المالكة البريطانية مشاركة بمناسبة حلول الشهر الفضيل.

العائلة المالكة البريطانية تتمنى للمسلمين رمضان مباركًا

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شارك الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية من خلال إنستغرام وX (تويتر سابقاً)، كارت معايدة عبارة عن مئذنة جامع مكتوب من تحتها باللغة الإنجليزية: "رمضان مبارك"، وأرفق حساب العائلة المالكة في تعليقه على المشاركة التالي: "نتمنى لجميع المسلمين في المملكة المتحدة والكومنولث وفي جميع أنحاء العالم رمضان مباركًا وسالماً".

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الملك تشارلز والملكة كاميلا يشاركان في تعبئة التمور لإفطار رمضان

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

في يوم الأربعاء الماضي، ذهب الملك تشارلز والملكة كاميلا في نزهة ملكية لزيارة المجتمعات الإسلامية في لندن، وذلك لتهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وفي لافتة لطيفة قررا أن يُشاركا بأنفسهما في مظاهر الاحتفال.

بدأت جولة الملك تشارلز والملكة كاميلا في دارجيلنج إكسبريس، وهو مطعم هندي أسسته الشيف الشهيرة أسماء خان، وجلس الزوجان الملكيان مع خان للمساعدة في تعبئة التمور لإرسالها إلى المستشفيات المحلية، وذلك لمعرفتهما الجيدة بتقليد أكل التمر على الإفطار.

وبرع الملك تشارلز في هذه المهمة، ومزح عندما أشادت خان بقدراته في تعبئة التمور، وقالت له خان: "أنت تقوم بتعبئة التمور بشكل أسرع من قدراتي". وعلقت خان على هذه المبادرة قائلة: "لم أكن أدرك أن الملك سيكون بهذه السرعة".

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)



ثم التقى الملك والملكة بطاقم العمل المكون بالكامل من النساء، ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية فيديو قصيرًا للملك والملكة أثناء تعبئتهما التمور، وجاء التعليق كالتالي: "التعبئة في دارجيلنج اكسبرس. تقليديًا، يتم تناول التمر كأول طعام للإفطار عند غروب الشمس خلال شهر رمضان. وساعد الملك والملكة في تعبئة التمور التي سيتم إرسالها إلى المستشفيات المحلية لتناول الإفطار خلال الشهر الفضيل".

ثم انضم الزوجان الملكيان إلى خان ورئيس الطهاة، آشا برادان، في المطبخ، حيث قاموا بتوزيع صناديق البرياني للتبرع بها إلى منظمة Doorstep، وهي منظمة تساعد العائلات في عملية العثور على سكن دائم. ثم انتقل الزوجان خلال جولتهما، لزيارة أبناء الجالية السورية في لندن في مطبخ عماد السوري.

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