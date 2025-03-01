أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تكشف عن آخر دفعة من مقدمي حفل الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 01:19 مساءً - يومٌ واحدٌ يفصلنا عن فعاليات النسخة 97 من حفل توزيع جوائز أوسكار، حيث من المقرر أن يُقام الحفل يوم غدٍ الأحد 2 مارس الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، الموافق فجر الإثنين 3 مارس الساعة 3 بتوقيت الرياض، والساعة 2 بتوقيت القاهرة وبيروت، وذلك في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

آخر دفعة من مقدمي حفل أوسكار 2025

https://www.instagram.com/p/DGoDPWMxSVW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGoDPWMxSVW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGoDPWMxSVW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وقبل انطلاق فعاليات الحفل، كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، عن الدفعة الأخيرة من مقدمي الحفل بعد أن كشفت في الأيام الماضية عن قائمة المقدمين.

وقد أعلنت الأكاديمية عن انضمام مايلي سايرس ومايلز تيلر لمقدمي الحفل في نسخته الـ 97، في تعليقٍ عبر حسابها بإنستغرام جاء فيه: "مايلي سايرس ومايلز تيلر يكملان مقدمينا... أم أنهما؟".

مقدمو حفل توزيع جوائز الأوسكار

https://www.instagram.com/p/DGjHTiCAfkL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGjHTiCAfkL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGjHTiCAfkL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن المشاهير الذين سيقدمون الجوائز في الليلة الكبيرة. وتضم القائمة جو ألوين، ستيرلنج ك. براون، ويليم دافو، آنا دي أرماس، ليلي روز ديب، سيلينا غوميز، غولدي هاون، كوني نيلسن، بن ستيلر، أوبرا وينفري، إلى جانب المذيع نيك أوفرمان.

https://www.instagram.com/p/DGQZFUWT3Kw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGQZFUWT3Kw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGQZFUWT3Kw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



وسينضمون إلى مقدمي العروض الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا، بمن في ذلك ديف بوتيستا، هاريسون فورد، غال غادوت، أندرو غارفيلد، صمويل إل جاكسون، مارغريت كوالي، ألبا روهروتشر، زوي سالدانا، راتشيل زيغلر، هالي بيري، بينيلوب كروز، إيلي فانينغ، وبي غولدبرغ، سكارليت جوهانسون، جون ليثغو، آيمي بوهلر، جون سكويب، بوين يانغ، والفائزين بجائزة الأوسكار العام الماضي إيما ستون، كيليان ميرفي، ديفين جوي راندولف، وروبرت داوني جونيور.

قدر ترغبين في معرفة تأجيل ترشيحات الأوسكار وتمديد التصويت بسبب حرائق لوس أنجلوس

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».